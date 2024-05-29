«Вопрос престижа»: Почему в России все еще нет связи вдоль автотрасс
Сотовые операторы проводят связь там, где это финансово выгодно, рассказал НСН управляющий партнер ТМТ-консалтинг Константин Анкилов.
Стабильное покрытие связи по всей территории России это, прежде всего, вопрос безопасности, рассказал НСН управляющий партнер ТМТ-консалтинг Константин Анкилов. Однако сотовые операторы не хотят брать решение финансового вопроса этой инициативы на себя, отметил он.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на улучшение качества мобильной связи и интернета вдоль автотрасс, сообщил депутат Александр Хинштейн. Документ нацелен на упрощение условий размещения инфраструктуры связи вдоль дорог. Помимо этого, он позволит урегулировать отношения связистов и дорожников, отметил депутат.
Анкилов пояснил, что, как правило, вопрос покрытия решается там, где это выгодно операторам.
«Территория страны огромная. И для того, чтобы обеспечить покрытие дорог, необходимо операторам решать множество вопросов. Самый серьезный вопрос — это подведение туда электричества. Есть участки дорог, где намного километров нет ничего. Туда нужно каким-то образом подтягивать электрический кабель, либо постоянно к дизель-генератору подвозить топливо. Ключевой момент здесь финансовый. Там, где это выгодно, операторы решают эти вопросы и инфраструктура есть. Но есть территории, например, за Уралом, где это экономически нецелесообразно. Поэтому операторы ищут для себя возможность снизить организационные издержки», - подчеркнул Анкилов.
Управляющий партнер ТМТ-консалтинг подчеркнул, что решение вопроса со связью на трассах имеет очень важное для страны значение.
«Задача во многом социальная и государственная. У нас вторая четверть века, а ты на дороге без голосовой связи. Понятно, что больше проблем там, где меньше населенных пунктов: в полях, в тайге, северные наши направления. Это не просто удобство водителя – это вопрос безопасности и национального престижа», - поделился он.
Однако Анкилов полагает, что сотовые операторы не захотят брать на себя основную финансовую нагрузку в решении этого вопроса.
«Они не разорятся, если сделают это за свой счет, но у них снизится маржинальность их бизнеса, инвестиционные возможности. Но операторы, конечно, не хотят на себя все это брать, так как у них есть другие нагрузки. Либо это будет для них основанием повышать стоимость услуг. Задача в том, чтобы эти проекты не оказались оплачиваемыми из кармана абонентов. Понятно, что если разделить эту сумму на всех, то получится десяток рублей. В среднем у нас абонент платит 500 рублей за связь. Но то, что у нас в России связь одна из самых дешевых в мире и при этом самая качественная — это правда», - подытожил Анкилов.
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить все федеральные трассы в России сотовой связью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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