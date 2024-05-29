«Вопрос престижа»: Почему в России все еще нет связи вдоль автотрасс

Ранее в Госдуму внесли законопроект, направленный на улучшение качества мобильной связи и интернета вдоль автотрасс, сообщил депутат Александр Хинштейн. Документ нацелен на упрощение условий размещения инфраструктуры связи вдоль дорог. Помимо этого, он позволит урегулировать отношения связистов и дорожников, отметил депутат.

Анкилов пояснил, что, как правило, вопрос покрытия решается там, где это выгодно операторам.

«Территория страны огромная. И для того, чтобы обеспечить покрытие дорог, необходимо операторам решать множество вопросов. Самый серьезный вопрос — это подведение туда электричества. Есть участки дорог, где намного километров нет ничего. Туда нужно каким-то образом подтягивать электрический кабель, либо постоянно к дизель-генератору подвозить топливо. Ключевой момент здесь финансовый. Там, где это выгодно, операторы решают эти вопросы и инфраструктура есть. Но есть территории, например, за Уралом, где это экономически нецелесообразно. Поэтому операторы ищут для себя возможность снизить организационные издержки», - подчеркнул Анкилов.

Управляющий партнер ТМТ-консалтинг подчеркнул, что решение вопроса со связью на трассах имеет очень важное для страны значение.

«Задача во многом социальная и государственная. У нас вторая четверть века, а ты на дороге без голосовой связи. Понятно, что больше проблем там, где меньше населенных пунктов: в полях, в тайге, северные наши направления. Это не просто удобство водителя – это вопрос безопасности и национального престижа», - поделился он.