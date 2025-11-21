ВС РФ сорвали пять попыток ВСУ вырваться из окружения в Димитрове

В ведомстве уточнили, что формирования 35-й бригады морской пехоты предприняли пять попыток вырваться из кольца окружения, однако все они были сорваны российскими войсками.

«Уничтожены до 25 военнослужащих и четыре боевые бронированные машины», - говорится в сообщении.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные пытались деблокировать город Димитров и были уничтожены, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

