Грубо задержанный на Лубянке журналист не будет судиться с ФСБ

«Я начал трансляцию с Кузнецкого моста, это приемная ФСБ, куда стрелок хотел пройти. Вышел к Большой Лубянке и пытался пройти в другую сторону, чтобы показать место ликвидации. Как только я перешел дорогу, мне преградил путь высокий мужчина в куртке и в очень грубой форме, используя мат, сказал, чтобы пошел я куда подальше, иначе мало мне не покажется. Я без какого-либо спора сразу отошел в другую сторону к коллегам с телекамерами и продолжил трансляцию. Через какое-то время этот мужчина начал махать мне руками, я в ответ развел руками и тоже начал кричать, что я журналист, выполняю свои профессиональные обязанности, какие ко мне претензии? Я достал паспорт, пресс-карту. Мужчина перешел через дорогу, схватил меня за локоть и повел в приемную ФСБ. Я не оказывал сопротивления, выключил камеру. Час я там просидел. Затем за мной приехали сотрудники ОВД Мещанского района Москвы, и я поехал с ними. Там я написал объяснительную, после чего меня отпустили. В полиции сотрудники вели себя со мной максимально корректно», — рассказал Дорофеев НСН.

Корреспондент добавил, что подавать жалобу или судиться он ни с кем из-за этого инцидента не намерен.

В четверг вечером, 19 декабря, штаб-квартиры ФСБ на Лубянке в Москве мужчина устроил стрельбу, в результате которой погиб один сотрудник ведомства, еще пятеро пострадали. Один из раненых — гражданский. Сам стрелок был ликвидирован.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, почему не считает лубянского стрелка исламистом, несмотря на «связь с арабами».



