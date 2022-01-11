«Это ОРЗ»: Мясников поспорил с Минздравом об опасности «омикрона»
Теледоктор надеется, что Россия пойдет по пути Франции и Америки, отказавшихся от локдаунов, несмотря на «жутчайший всплеск» заболеваемости «омикроном».
Врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «омикрон» откровенно более легким штаммом коронавируса, чем «дельта».
Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко опроверг информацию, что «омикрон» более легкий, чем «дельта». По его словам, за рубежом реанимационные отделения полны, при этом большинство пациентов – непривитые.
«В России пока опыта с «омикроном» нет, мы можем только ориентироваться на Америку и Францию. Во Франции 300 тыс. зараженных в день, при этом реанимация заполнена на 70-75%, точно также, как когда было 20 тыс. зараженных «дельтой». Смертность во Франции составляет 0,09%. В Америке больше миллиона в день зараженных, а смертей 1%, причем там смертность в основном идет от «дельты». Согласно научной литературе, «омикрон» течет намного легче, и этому есть свои объяснения, то есть это легкий штамм. Это научные данные. Может быть, я сейчас говорю вразрез с Минздравом, но они тоже должны читать всю эту литературу», - сказал Мясников.
При этом он подчеркнул, что речь идет о низкой смертности среди вакцинированных, а вот непривитые действительно «находятся под угрозой».
«Это откровенно более легкий штамм. То что у нас будет вспышка, я уже предсказывал. Я говорил, что это будет в конце февраля – марте, предполагал, что это будет 50-80 тыс. зараженных в день, но видимо по «омикрону» их будет значительно больше, но подавляющее количество идет бессимптомно либо с очень мягкими симптомами. Грубо говоря, это ОРЗ», - добавил теледоктор.
Мясников также указал, что Франция и США не вводят локдауны, несмотря на «жутчайший всплеск», выразив надежду, что и Россия пойдет по этому пути.
«Я знаю, что локдаун пока никого не спас от распространения «омикрона». Даже при таком жутчайшем всплеске во Франции не вводят локдаун, в Америке не вводят, несмотря на миллион, и так далее. Я думаю, мы пойдем по этому пути. Мы вообще не любим локдауны, слава Богу, у нас хватает разума. Я не думаю, что у нас будет локдаун. Надо готовиться к тому, что у нас «дельта» циркулирует, «омикрон» поддает огня плюс грипп. Да, зима будет непростой, это 100%», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 января на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ неожиданно опроверг многочисленные заявления о легком течении болезни у заболевших «омикроном».
«Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, - мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, - заполнены. Конечно же, непривитые пациенты среди них составляют большинство», - сказал Мурашко, которого цитирует ТАСС.
Со своей стороны, мэр Москвы Сергей Собянин заявил во вторник, что в столице в течение 7-10 дней ожидается значительный рост заболеваемости «омикроном». При этом он допустил возможность «более критической» ситуации по сравнению с предыдущими волнами коронавируса.
Бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко сказал «Радиоточке НСН» в этой связи, что Москве локдаун не нужен. По его словам, нужно прививаться, а не пугать разгулом «омикрона».
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