«Это ОРЗ»: Мясников поспорил с Минздравом об опасности «омикрона»

«В России пока опыта с «омикроном» нет, мы можем только ориентироваться на Америку и Францию. Во Франции 300 тыс. зараженных в день, при этом реанимация заполнена на 70-75%, точно также, как когда было 20 тыс. зараженных «дельтой». Смертность во Франции составляет 0,09%. В Америке больше миллиона в день зараженных, а смертей 1%, причем там смертность в основном идет от «дельты». Согласно научной литературе, «омикрон» течет намного легче, и этому есть свои объяснения, то есть это легкий штамм. Это научные данные. Может быть, я сейчас говорю вразрез с Минздравом, но они тоже должны читать всю эту литературу», - сказал Мясников.

При этом он подчеркнул, что речь идет о низкой смертности среди вакцинированных, а вот непривитые действительно «находятся под угрозой».

«Это откровенно более легкий штамм. То что у нас будет вспышка, я уже предсказывал. Я говорил, что это будет в конце февраля – марте, предполагал, что это будет 50-80 тыс. зараженных в день, но видимо по «омикрону» их будет значительно больше, но подавляющее количество идет бессимптомно либо с очень мягкими симптомами. Грубо говоря, это ОРЗ», - добавил теледоктор.

Мясников также указал, что Франция и США не вводят локдауны, несмотря на «жутчайший всплеск», выразив надежду, что и Россия пойдет по этому пути.

«Я знаю, что локдаун пока никого не спас от распространения «омикрона». Даже при таком жутчайшем всплеске во Франции не вводят локдаун, в Америке не вводят, несмотря на миллион, и так далее. Я думаю, мы пойдем по этому пути. Мы вообще не любим локдауны, слава Богу, у нас хватает разума. Я не думаю, что у нас будет локдаун. Надо готовиться к тому, что у нас «дельта» циркулирует, «омикрон» поддает огня плюс грипп. Да, зима будет непростой, это 100%», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 января на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ неожиданно опроверг многочисленные заявления о легком течении болезни у заболевших «омикроном».

«Несмотря на ряд заявлений, что "омикрон" дает не столь тяжелое течение, как "дельта", хочу проинформировать, что, к сожалению, все-таки это не так, потому что реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки, - мы контактируем с нашими коллегами за рубежом, - заполнены. Конечно же, непривитые пациенты среди них составляют большинство», - сказал Мурашко, которого цитирует ТАСС.