Онищенко призвал прививаться, а не пугать разгулом «омикрона»

В Москве не нужно вводить ограничения для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в течение 7-10 дней ожидается значительный рост заболеваемости штаммом «омикрон». При этом он допустил возможность «более критической» ситуации по сравнению с предыдущими волнами COVID-19.