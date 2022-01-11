Онищенко призвал прививаться, а не пугать разгулом «омикрона»
Бывший главсанврач посетовал, что в России плохо считают заболевших «омикроном», и привел в пример Китай, где закрыли и протестировали 12-миллионный город.
В Москве не нужно вводить ограничения для борьбы с новым омикрон-штаммом коронавируса, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в Москве в течение 7-10 дней ожидается значительный рост заболеваемости штаммом «омикрон». При этом он допустил возможность «более критической» ситуации по сравнению с предыдущими волнами COVID-19.
«Локдаунов делать не надо, а вот прививаться надо. Этот штамм более заразен, его контагиозность высокая. С точки зрения клиники, она отличается от предыдущих штаммов и в целом более похожа на грипп. Количество заболевших, к сожалению, будет нарастать, но вместо того, чтобы пугать друг друга или выстраивать какие-то версии, нужно решить одну простую проблему – привиться», - сказал Онищенко.
При этом он отметил, что в России есть проблемы с подсчетом заболевших «омикроном».
«Ну какие резкие ограничения? Какой резкий скачок? Мы всю прошлую неделю рассказывали, что у нас 14 случаев. Другое дело, что они не диагностируются. Если брать количество обследований на душу населения, то мы, конечно, не находимся в лидерах. Хотя было бы правильно, если бы за счет государства доступность тестирования была более высокой», - уверен Онищенко.
В качестве примера успешной борьбы с «омикроном» он привел Китай.
«"Омикрон", конечно же, гуляет и не в единицах, к сожалению. Единственное, где на единицы считаются заболевшие, это в Китае. Два случая подозрения нашли, так сразу закрыли 12-миллионный город и весь его протестировали. Вот это я понимаю, - работа!» - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Как объяснял НСН врач-эксперт Тимур Пестерев, количество заболевших «омикроном» в России может быть больше, чем во время осенней волны коронавируса, однако «все будет не так страшно», поскольку этот штамм в 4,17 раз менее смертельный, чем «дельта».
По его словам, главным триггером возможного введения локдаунов или других ограничений являются предпосылки на «перегрузку системы здравоохранения».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 525 / сут.
Умерли
318 тыс.+783 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+25 216 / сут.
- NYT: переговоры России и США закончились «победой Кремля»
- В Пушкино загорелся дом престарелых
- Блогершу Полину Фейс будут судить за обнаженное фото у храма
- В Минздраве рассказали о числе привитых от COVID-19 за новогодние праздники
- «Через 7-10 дней»: Собянин допустил критическую ситуацию с «омикроном»
- «Омикрон» может повысить число заболевших COVID-19 до шестизначного числа
- Попова призвала не допускать до работы сотрудников с симптомами ОРВИ
- Мурашко опроверг информацию о более легком перенесении «омикрона»
- Попова назвала российские регионы, в которых выявили «омикрон»
- Собянин заявил о значительном количестве заболевших «омикроном» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru