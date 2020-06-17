В погоне за «вирусным рублем» страховщики ставят на телемедицину

Экономический кризис и ограничения в связи с коронавирусной инфекцией вызвали спрос на услуги страховщиков в, казалось бы, традиционном сегменте страхования жизни и здоровья. Представители ведущих российских страховых компаний рассказали НСН, как пережили карантин.

Болезненный интерес

Эпидемиологическая обстановка естественным образом заставила страховщиков разработать программы страхования от коронавирусной инфекции.

«Спрос поначалу на них был высоким, но из-за постепенного ослабления ограничительных мер интерес к этой услуге сейчас падает», - рассказал НСН гендиректор сервиса электронного страхования «Cherehapa Страхование» Максим Пичугин.

Как правило, антикоронавирусные страховые продукты покрывают такие риски, как временная нетрудоспособность, госпитализация и летальный исход. По словам гендиректора компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимира Черникова, их программа против коронавируса вызвала ажиотаж у потенциальных клиентов, однако реальные продажи оказались куда скромнее:

«Количество уникальных посетителей страницы этого нового продукта на сайте компании составило 140 тысяч, в нашу клиентскую службу также поступило около тысячи звонков, что говорило о высоком спросе на продукт. Всего оформили более 2500 договоров страхования по программе «СтопКоронавирус», а общее число застрахованных по программам для частных и корпоративных клиентов превысило 7000 человек», - сообщил он НСН.

Ситуация показала, что в России даже в период реальной опасности для здоровья, добровольные виды страхования от пандемии нужно уметь продавать.

«Новый продукт всегда требует разъяснения, уговора клиента. Это продукт предложения, а не продукт спроса, как ОСАГО, например. В этой ситуации сработало две истории. Большинство людей сели на самоизоляцию и посчитали, что этого вполне достаточно, чтобы не заболеть. А если человек все же заболел, то государство за свой счет его размещает в клинику, делает анализы, при необходимости госпитализирует. Здесь основным риском для людей является не факт заболевания, а что они могут, не дай бог, умереть. А об этом у нас люди думать не хотят. И второе – это компенсация финансовых затрат: если человек заболел, он не может ходить на работу, теряет доход, тратит деньги на лекарства, на платные тесты. Но многие считают, что для них это не столь значительные суммы, чтобы массово этот продукт покупать», - объяснил НСН директор департамента андеррайтинга розничного страхования группы «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Критично к новым страховым продуктам отнеслись в «Росгосстрахе». В компании считают, что некоторые страховщики пытались использовать коронавирусную истерию для продвижения своих обычных страховок.

«Нельзя сказать, что все вдруг кинулись страховаться и полисы добровольного медицинского страхования стали таким же дефицитом, как маски в марте. Хотя некоторые коллеги стремились ну очень активно предлагать несколько модернизированные, но все же классические программы страхования от несчастных случаев и болезней, приклеив к ним этикетку «от COVID-19», - заявил в интервью НСН директор департамента стратегического маркетинга и связей с общественностью «Росгосстраха» Кирилл Бобыльков.

Погоня за быстрым «вирусным» рублем иногда вводила людей в заблуждение. «Несколько клиентов ошибочно полагали, что полис страхования от коронавирусной инфекции можно оформить, если заболевание уже диагностировано. Но это является исключением из страховых случаев», - пояснил НСН Максим Пичугин.

Дистанционный разворот

Зато вызванный пандемией коронавируса карантин вынудил россиян поменять отношение к дистанционным медицинским консультациям.

«Раньше люди не очень верили в объективность того, что в народе называют «лечением по телефону», но сейчас отношение поменялось. За время карантина многим так или иначе пришлось воспользоваться услугами дистанционных консультаций, и наши соотечественники увидели: да, это работает. И нормально работает - и диагностика, и рекомендации по лечению или проведению дополнительных обследований, и подтверждение диагноза. Словом, это перспективное направление, которое будет только расти, но пока, на короткой временной дистанции, этот рост нивелируется общим спадом потребительского спроса», - рассказал НСН Кирилл Бобыльков.

Между тем страховщики уже зафиксировали большой спрос на программы, которые предоставляют телемедицинские услуги.

«У нас просто бум продаж нашего продукта «Телемедицина-РЕСО», который позволяет дистанционно получать консультации врачей. Продажи исчисляются десятками тысяч. Добровольное медицинское страхование становится ближе к рядовому потребителю, потому что до сих пор он было продуктом, прежде всего, для корпоративных клиентов», - рассказал НСН замгендиректора «РЕСО-гарантия» по маркетингу, рекламе и PR Игорь Иванов.

«Мы тоже зафиксировали рост обращаемости клиентов по программам телемедицины более чем на 30%, - подтвердил НСН замгендиректора по внешним связям компании «Ингосстрах» Илья Соломатин. - Скорее всего, эта ситуация сохранится».

Пандемия может подстегнуть развитие в России и других, пока достаточно экзотичных страховых направлений, например, накопительных программ.

«Уже сейчас появился свет в конце тоннеля: люди не только хотят купить полис от самого вируса, но и вообще задумываются о том, что будет с их близкими в случае болезни. Поэтому к концу года спрос на полисы накопительного страхования жизни может вырасти», - отметила в беседе с НСН директор по маркет-менеджменту СК «Росгосстрах Жизнь» Наталья Белова.

ДМС в новом формате

Еще одним следствием карантина для медицинского страхования может стать переформатирование рынка, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. До сих пор основным покупателем программ добровольного медицинского страхования (ДМС) были юридические лица. Теперь же у многих компаний возникли проблемы с финансами, что влечет отказ или оптимизацию программ страхования сотрудников.

«Сейчас работодатели экономить будут на всем – на социальных пакетах, на зарплатах, на премиях, на бонусах и дивидендах. Придется сокращать помощь работникам, пересмотреть структуру и штатное расписание в компании», - пояснил НСН гендиректор Мосэкспертизы Владимир Гришин.

А это значит, что наемным работникам придется либо покупать полисы ДМС самостоятельно, либо ориентироваться на государственную медицину. Между тем, ее качество на фоне экономического кризиса в стране тоже может снизиться.

«У компаний уменьшатся объемы выручки, значит, снизятся взносы в систему ОМС. Кроме того, вводятся льготы по уплате страховых взносов на время коронавируса. Это тоже сокращение финансирования ОМС. Любая льгота по страховым взносам ведет к росту платных медуслуг, как официальных, так и теневых», - объяснил Гришин.

А это значит, что люди, привыкшие к качественным медицинским услугами по корпоративным программам ДМС, будут приобретать эти полисы сами. По крайней мере те, кто сможет себе это позволить. «Многие поиздержались за эти два месяца», - заметил глава Мосэкспертизы.

Но по мере восстановления экономики ситуация в ДМС быстро вернется к докризисной.

«В каждом таком кризисе мы наблюдали совершенно понятное желание работодателей сократить расходы по соцпакету. Нас просят предоставить ДМС на более льготных условиях, либо просто отказываются. Но опыт предыдущих кризисов показывает, что такой откат – это временно. Быстро восстанавливается статус кво, потому что работодатели заинтересованы в качественных сотрудниках. Они давно поняли, что соцпакет и хорошее ДМС – это один из якорей, которые держат людей в организации», - убежден Игорь Иванов.

