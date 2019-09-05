Греф призвал спасти детей отменой школьных экзаменов

Глава Сбербанка добавил, что дети выходят из школы «инвалидами» и так сильно привыкают к экзаменам, что не могут без них что-либо делать.

Сам Греф признался, что сам в школьные годы ненавидел оценочную систему и экзаменационные испытания. Ранее он уже заявлял, что считает российскую систему образования полностью исчерпавшей себя, сообщает Ura.ru.

