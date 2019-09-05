Греф призвал спасти детей отменой школьных экзаменов
Глава Сбербанка Герман Греф призвал отменить в России школьные экзамены. В ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме Греф назвал экзамены в школах «катастрофой» и признался, что ставит перед собой цель «убить» их, передает РИА ФАН.
Глава Сбербанка добавил, что дети выходят из школы «инвалидами» и так сильно привыкают к экзаменам, что не могут без них что-либо делать.
Сам Греф признался, что сам в школьные годы ненавидел оценочную систему и экзаменационные испытания. Ранее он уже заявлял, что считает российскую систему образования полностью исчерпавшей себя, сообщает Ura.ru.
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