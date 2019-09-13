Минобрнауки определилось с регионами для научных центров по сельскому хозяйству

Селекцилонно- семеноводческие и селекционно-племенные научные центры создадут в 18 субъектах РФ. Министерство науки и высшего образования России определилось с перечнем регионов, где они будут располагаться.

Центры создадут в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Тамбовской областях, а также в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Крым. Данный список следует из презентации директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров, которую он представил на коллегии Минобрнауки.