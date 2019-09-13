Минобрнауки определилось с регионами для научных центров по сельскому хозяйству
Селекцилонно- семеноводческие и селекционно-племенные научные центры создадут в 18 субъектах РФ. Министерство науки и высшего образования России определилось с перечнем регионов, где они будут располагаться.
Центры создадут в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, Амурской, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Омской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Свердловской и Тамбовской областях, а также в республиках Северная Осетия-Алания, Татарстан и Крым. Данный список следует из презентации директор Департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Вугар Багиров, которую он представил на коллегии Минобрнауки.
К 2021 году в России должно появится 35 подобных центров, которые будут создаваться на базе федеральных научных центров. В свою очередь подобные научные центры должны обладать рядом характеристик – иметь кадровый потенциал, лаборатории, земельные ресурсы, достаточную научно-технологическую базу и так далее, отметил Багиров.
Напомним, создание научных центров по сельскому хозяйству реализуется в рамках национального проекта «Наука», согласно которому Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития до 2024 года.
Ранее руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН заявил, что обсуждать нацпроекты гораздо важнее, чем какие-либо абстрактные подходы к экономике или инвестициям.
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