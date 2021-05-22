Греф пообещал россиянам переобучение после потери работы из-за роботизации

Глава Сбербанка считает, что люди должны быть подготовлены к наступлению роботизированного будущего и адоптироваться к реальности.

«Когда будут полностью адаптированы, разрешено пятое поколение самоуправляемых машин - машины будут управляться сами, 250 млн человек потеряют работу. Сегодня, скажем, за 10 лет до этого, нужно людям об этом объявить. И люди относительно молодые, которые должны понять, что через 10 лет они потеряют свою работу, они должны сейчас начать задумываться о том, чем им заниматься», - заявил Греф.

В этих условиях важна система обучения.

«Я сказал, что в школах я не верю в онлайн обучение. А вот онлайн обучение профессиональное, оно будет очень эффективным. Оно уже сейчас очень эффективно. И нужно создавать все эти возможности. И поэтому мы видим, что искусственный интеллект создает больше рабочих мест, чем сокращает», - подчеркнул председатель правления Сбербанка.

Греф обратил внимание на то, что новые рабочие места структурно отличаются от существующих. Он высказал убеждение в том, что «человек достоин заниматься творческим трудом».

Ранее глава сервиса SuperJob Алексей Захаров в эфире НСН рекомендовал школьникам при выборе профессионального пути прислушиваться к собственным возможностям и желаниям. Но также - учитывать при обучении конкурентные преимущества, необходимые для успешного построения карьеры.

«Поскольку наша экономика во многом становится экономикой знаний, цифровой экономикой, у нас практически любая отрасль уже связана с математикой: сельское хозяйство, медицина, общественное питание. Соответственно, если у молодого человека балл по ЕГЭ по математике ниже 70, он не выдержит конкуренцию с тем, у кого по математике 70+. Никаких гуманитариев не существует. Гуманитарий – это тот, кому не повезло с учителем математики в детстве», - считает эксперт.

