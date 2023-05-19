Greenpeace объявила об уходе из России
Greenpeace не согласилась с решением Генпрокуратуры признать деятельность экологической организации нежелательной организацией, в связи с чем было принято решение закрыть российское отделение. Об этом сообщили НСН в пресс-службе Greenpeace.
«Если вдуматься в это решение, то получается, что защищать природу в России нежелательно. А что же желательно? Организовать вредное для природы и здоровья людей производство, устраивать разливы нефти, сливать токсичные отходы в чистые водоёмы[...]?», - заявили в организации.
Greenpeace выразило мнение, что признание нежелательной организацией связано с активной деятельностью компании на территории России.
«Мы своей работой пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делали это успешно, и тем, что в этой работе нас поддерживали сотни тысяч граждан России», - добавили в компании.
Активисты отметили, что «вся работа велась в интересах живущих в России людей», и назвали «ликвидацию» Greenpeace в России безответственным шагом, который «не имеет ничего общего с защитой интересов страны».
Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной в стране деятельность Greenpeace из-за «активного продвижения политической позиции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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