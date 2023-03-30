В Greenpeace развеяли миф о дороговизне экологичного образа жизни
Фундамент экологичного образа жизни — это отказ от лишних расходов и ограничение потребления. Благодаря этому он скорее экономичен, разговоры о его дороговизне — не более, чем миф. Об этом заявила руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко в интервью порталу «Мослента».
По ее словам, если покупать лишь необходимые продукты и вещи, они не испортятся в холодильнике и не будут лежать без дела в шкафу, а вместо такси вполне можно пользоваться куда более дешевым общественным транспортом.
Рябко отметила, что осознанный образ жизни могут себе позволить люди с любым уровнем достатка.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции по водной безопасности заявил, что человечество бездумно расходует водные ресурсы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru