В Greenpeace развеяли миф о дороговизне экологичного образа жизни

По ее словам, если покупать лишь необходимые продукты и вещи, они не испортятся в холодильнике и не будут лежать без дела в шкафу, а вместо такси вполне можно пользоваться куда более дешевым общественным транспортом.

Рябко отметила, что осознанный образ жизни могут себе позволить люди с любым уровнем достатка.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе конференции по водной безопасности заявил, что человечество бездумно расходует водные ресурсы.

