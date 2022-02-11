«Гребут лопатой»: Почему в регионах мигранты работают нелегально

«В Калужской области не так много мигрантов. Там и зарплаты не такие большие, чтобы их привлекать. Мигранты кучкуются в больших городах, в крупнейших агломерациях и на нефтегазовых северах. Пусть губернатор Калужской области попробует запретить их труд. Только, интересно, кто будет работать», - отметила она.

По ее мнению, проблемы с выдачей документов мигрантам происходят в регионах из-за коррупции.

«В Калужской области надо навести порядок по выдаче сертификатов для мигрантов и не устраивать вымогательство. Там за сертификаты о знании русского языка лопатой гребут взятки, и мигранты их покупают, потому что требования на их получение такие, что они не могут сдать экзамен. Сертификаты покупают во всех регионах, кроме столицы. Надо создавать не коррупционные схемы, а ослабить ограничения, как в Москве. И здесь нет таких адских проблем. Тогда люди будут получать эти сертификаты легально», - рассказала Зубаревич.