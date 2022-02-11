«Гребут лопатой»: Почему в регионах мигранты работают нелегально
Социолог Наталья Зубаревич и профессор Владимир Волох считают, что в регионах можно попробовать заменить трудовых мигрантов, но тогда там некому будет работать.
В регионах основные проблемы с нелегальной выдачей сертификатов мигрантам связаны с коррупционными схемами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила главный научный сотрудник Института социальной политики НИУ ВШЭ Наталья Зубаревич.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе мигрантам запретят работать в сферах общепита и розничной торговли, а также на транспорте. Кроме того, планируется серьезно сократить количество выдаваемых им патентов. Зубаревич считает, что такую меру «можно попробовать ввести».
«В Калужской области не так много мигрантов. Там и зарплаты не такие большие, чтобы их привлекать. Мигранты кучкуются в больших городах, в крупнейших агломерациях и на нефтегазовых северах. Пусть губернатор Калужской области попробует запретить их труд. Только, интересно, кто будет работать», - отметила она.
По ее мнению, проблемы с выдачей документов мигрантам происходят в регионах из-за коррупции.
«В Калужской области надо навести порядок по выдаче сертификатов для мигрантов и не устраивать вымогательство. Там за сертификаты о знании русского языка лопатой гребут взятки, и мигранты их покупают, потому что требования на их получение такие, что они не могут сдать экзамен. Сертификаты покупают во всех регионах, кроме столицы. Надо создавать не коррупционные схемы, а ослабить ограничения, как в Москве. И здесь нет таких адских проблем. Тогда люди будут получать эти сертификаты легально», - рассказала Зубаревич.
Член общественного совета при МВД, профессор ГУУ, специалист в области миграционных процессов Владимир Волох в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для работы в регионах мигрантов стоит привлекать только в случае дефицита местных кадров.
«Если в Калужской области есть избыток местных трудовых ресурсов, то ограничения по иностранной рабочей силе могут быть введены, потому что, в первую очередь, вакантное рабочее место должно быть предоставлено гражданину РФ. Но в целом по стране, например, сферы сельского хозяйства, строительства, ЖКХ испытывают недостаток трудовых ресурсов, потому что россияне с не очень большим желанием идут туда работать. Серьезной проблемы в выдаче сертификатов о знании русского языка иностранным трудящимся я не вижу. Для трудовых мигрантов и для претендентов на гражданство или вид на жительство требования разнятся», - заключил он.
Ранее председатель комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, директор проектов фонда развития международных связей «Добрососедство» Юрий Московский в пресс-центре НСН рассказал, что сейчас мигрантов вносят в биометрическую базу, что позволяет с легкостью определить их личности в случае совершения преступлений.
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