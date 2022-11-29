Great Wall назначил дату презентации бренда Tank в России

В России линейка внедорожников для начала будет представлена двумя моделями: Tank 300 и Tank 500. Ожидается, что уже в начале следующего года новинки поступят в продажу напрямую из Китая в уже адаптированных для России версиях. Однако в планах наладить локализованное производство в Тульской области. Официальные цены на автомобили в компании пока не объявили. Но известно, что при покупке будет действовать расширенный период сервисной поддержки от производителя – три года или 150 000 км пробега.

Как указано в релизе, Tank 300 построен на одной платформе с внедорожником Haval H9 длиной 4,76 метра. Автомобиль приводит в движение 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 227 л.с., в связке с восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Tank 500 сопоставим по размерам с Toyota Land Cruiser. В Китае его продают с 3,0-литровым 354-сильной бензиновой «шестеркой» с двойным турбонаддувом и девятиступенчатым «автоматом». Полный привод дополнен понижающим рядом и блокировками всех трех дифференциалов.