Полностью российские автомобили начнут выпускать на «Москвиче» в 2025 году

Ведомство отметило максимально быстрые темпы роста локализации производства автомобилей «Москвич».

По словам главы департамента Максима Ликсутова, сборка полностью российских автомобилей на «Москвиче» в 2025 году — поручение столичного градоначальника Сергея Собянина. Ликсутов отметил, что к реализации задачи подключился концерн «КамАЗ». Глава Дептранса допустил, что полностью российский «Москвич» может появиться и раньше заявленного срока.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство электромобилей на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

