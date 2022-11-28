Полностью российские автомобили начнут выпускать на «Москвиче» в 2025 году
Выпуск автомобилей, целиком состоящих из отечественных комплектующих, начнется на заводе «Москвич» в 2025 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.
Ведомство отметило максимально быстрые темпы роста локализации производства автомобилей «Москвич».
По словам главы департамента Максима Ликсутова, сборка полностью российских автомобилей на «Москвиче» в 2025 году — поручение столичного градоначальника Сергея Собянина. Ликсутов отметил, что к реализации задачи подключился концерн «КамАЗ». Глава Дептранса допустил, что полностью российский «Москвич» может появиться и раньше заявленного срока.
Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство электромобилей на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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