Полностью российские автомобили начнут выпускать на «Москвиче» в 2025 году

Выпуск автомобилей, целиком состоящих из отечественных комплектующих, начнется на заводе «Москвич» в 2025 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

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Ведомство отметило максимально быстрые темпы роста локализации производства автомобилей «Москвич».

По словам главы департамента Максима Ликсутова, сборка полностью российских автомобилей на «Москвиче» в 2025 году — поручение столичного градоначальника Сергея Собянина. Ликсутов отметил, что к реализации задачи подключился концерн «КамАЗ». Глава Дептранса допустил, что полностью российский «Москвич» может появиться и раньше заявленного срока.

Ранее вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что производство электромобилей на заводе «Москвич» начнется до конца 2022 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПроизводствоАвтомобили
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