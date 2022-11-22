Бездорожье на «люксе»: Новые китайские «Танки» не привлекут россиян
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал НСН, что на рынке новые внедорожники будут недешевыми ноунеймами.
Новый китайский внедорожник Tank не привлечет широкого внимания автомобилистов из-за своей неизвестности и достаточно высокой цены, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в эфире НСН.
Китайская компания Great Wall Motor зарегистрировала в России новую торговую марку — GWM Tank. Таким образом компания готовится к продажам внедорожников Tank в России. Хайцеэр рассказал о перспективах автомобиля на российском рынке.
«Для нас в большинстве своем китайские автомобили – это темные лошадки. Мы пока видим только привлекательный внешний вид, очень хорошее внутреннее оснащение с точки зрения электроники. Если говорить об этом внедорожнике, я вижу правильные геометрические формы, которые позволят преодолевать бездорожье на чуть люксовом автомобиле. Как он себя будет вести, насколько он надежен, может показать только время. У нас не было длительных тест-драйвов, не было опыта эксплуатации. Выводы делать сложно», - отметил он.
По его словам, покупателей также может привлечь брутальный внешний вид автомобиля, а вот цена многих отпугнет.
«Модели Tank стоят по внешнему виду немного обособленно, у них более брутальный вид. Сегодня покупатель голосует рублем, покупательная способность глобально спала. Потребители делятся на три категории: первая категория покупает поддержанные машины, вторая (их уже больше 50%) покупает китайские внедорожники, третья покупает привычные машины, которые привозятся посредством параллельного импорта», - заметил собеседник НСН.
Хайцеэр объяснил, что «Танки» попадают в самый тяжело продаваемый сегмент. Состоятельные клиенты не всегда готовы переключаться на китайских производителей, а менее обеспеченные покупают модели дешевле.
«В данном случае речь идет о пяти миллионах и более, это цена не низкая. Для большинства сегодня невозможно приобрести машину за пять миллионов рублей. Экономику лихорадит, спланировать дорогостоящую покупку среднестатистическому россиянину сложно. Все машины от 4-6 миллионов тяжело продаются, потому что они для людей состоятельных ноунейм, а менее обеспеченные покупают машины в более низком ценовом сегменте, сегодня не хватает автомобилей бюджетных», - добавил он.
Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН рассказала, чем в России заменят премиальные шины на фоне ухода компаний.
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