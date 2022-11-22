Бездорожье на «люксе»: Новые китайские «Танки» не привлекут россиян

«Модели Tank стоят по внешнему виду немного обособленно, у них более брутальный вид. Сегодня покупатель голосует рублем, покупательная способность глобально спала. Потребители делятся на три категории: первая категория покупает поддержанные машины, вторая (их уже больше 50%) покупает китайские внедорожники, третья покупает привычные машины, которые привозятся посредством параллельного импорта», - заметил собеседник НСН.

Хайцеэр объяснил, что «Танки» попадают в самый тяжело продаваемый сегмент. Состоятельные клиенты не всегда готовы переключаться на китайских производителей, а менее обеспеченные покупают модели дешевле.

«В данном случае речь идет о пяти миллионах и более, это цена не низкая. Для большинства сегодня невозможно приобрести машину за пять миллионов рублей. Экономику лихорадит, спланировать дорогостоящую покупку среднестатистическому россиянину сложно. Все машины от 4-6 миллионов тяжело продаются, потому что они для людей состоятельных ноунейм, а менее обеспеченные покупают машины в более низком ценовом сегменте, сегодня не хватает автомобилей бюджетных», - добавил он.

Ранее директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи в беседе с НСН рассказала, чем в России заменят премиальные шины на фоне ухода компаний.

