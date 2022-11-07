Продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 62,8 процента

Как говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), во втором осеннем месяце в России было продано всего 45 228 автомобилей, тогда как в октябре 2021-го года удалось реализовать 121 709 новых легковушек.

Лидером по продажам стал АвтоВАЗ, продавший в октябре текущего года 19 145 автомобилей Lada. Второе место заняла китайская марка Haval, реализовавшая 4 426 машин, а замкнула ТОП-3 компания «ГАЗ коммерческие автомобили», продавшая 3 912 автомобилей.

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в программу льготного автокредитования будут включены пенсионеры, военные и работники правоохранительных органов, пишут «Известия».