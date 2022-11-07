Продажи новых легковых автомобилей в России рухнули на 62,8 процента
Продажи новых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта (LCV) в России в октябре 2022 года упали на 62,8 процента.
Как говорится в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), во втором осеннем месяце в России было продано всего 45 228 автомобилей, тогда как в октябре 2021-го года удалось реализовать 121 709 новых легковушек.
Лидером по продажам стал АвтоВАЗ, продавший в октябре текущего года 19 145 автомобилей Lada. Второе место заняла китайская марка Haval, реализовавшая 4 426 машин, а замкнула ТОП-3 компания «ГАЗ коммерческие автомобили», продавшая 3 912 автомобилей.
Ранее вице-премьер, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в программу льготного автокредитования будут включены пенсионеры, военные и работники правоохранительных органов, пишут «Известия».
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