«Гражданин пассажир». Свидетели утверждают, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП
Уже три свидетеля по делу о смертельном ДТП с участием актера заявили в суде, что Михаил Ефремов находился на пассажирском месте во время аварии
Показания обоих свидетелей стороны защиты в деле Михаила Ефремова, допрошенных в суде в понедельник, прозвучали в полном соответствии с законами жанра pulp fiction, в который процесс скатился, едва начавшись.
Один из них, по имени Андрей Гаев, сообщил суду, что актер после ДТП вышел из машины со стороны пассажирского сиденья. Детальное описание облика Ефремова говорило о наблюдательности свидетеля и аналитическом складе его ума: «Лохматый мужчина, который выглядит так, что напился, а его только что разбудили, вышел и чешет шею. Я потом узнал, что это Ефремов», - заявил Гаев.
В это время, по его словам, с водительского места его друга, цитата, «обматерил какой-то блатной фраерок», и они ушли с места аварии. Друг, с которым они пили пиво перед тем, как стать свидетелями аварии, – это Александр Кобец, также заявивший в суде несколькими днями ранее, что в момент ДТП Ефремов был на пассажирском сиденье машины, а за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек. При этом он признал, что слеп на один глаз, а зрение на другом – минус три. Гаев вступился за приятеля, заявив, что Кобец – боец, с которым они вместе воевали на Донбассе, а вовсе «не какой-то слепой алкоголик, каким его выставил адвокат в очках», - сказал свидетель, имея в виду представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского (фамилию одного из самых известных адвокатов страны он припомнить не сумел).
Еще один свидетель, чьи показания призваны подтвердить невиновность Михаила Ефремова, не имеет регистрации и живет, скитаясь по гостиницам. Вечером того дня, когда случилась авария, Теван Бадасян – так зовут свидетеля, – пошел за сигаретами в магазин, расположенный в Плотниковом переулке, где торговали «контрабандой». И увидел, как «высокий мужчина в бейсболке» садился на заднее сиденье автомобиля актера. «Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще», - продолжил Бадасян. Как джип уезжал и кто был при этом за рулем, свидетель уже не видел. Бадасян, по его словам, сам проявил инициативу и связался с адвокатом Эльманом Пашаевым, чтобы дать показания.
Сам Михаил Ефремов на заседании в понедельник попросил суд выполнить его «последнее желание»: принять ходатайство об экспертизе, которая, по его мнению, поможет установить, кто на самом деле был за рулем в момент аварии. По словам актера, в пьяном состоянии он никогда не садился за руль и ездил только на пассажирском сидении. Свое первоначальное признание вины в аварии Ефремов объяснил влиянием похмельного синдрома.
В свою очередь, его адвокат Эльман Пашаев, с которым Ефремов сначала расторг отношения, а затем вновь заключил договор о сотрудничестве, снова заявил ходатайство о направлении актера «на лечение с целью восстановления памяти в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени Сербского». В удовлетворении ходатайства суд вновь отказал.
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