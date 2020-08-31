«Гражданин пассажир». Свидетели утверждают, что Ефремова не было за рулем в момент ДТП

В это время, по его словам, с водительского места его друга, цитата, «обматерил какой-то блатной фраерок», и они ушли с места аварии. Друг, с которым они пили пиво перед тем, как стать свидетелями аварии, – это Александр Кобец, также заявивший в суде несколькими днями ранее, что в момент ДТП Ефремов был на пассажирском сиденье машины, а за рулем попавшей в ДТП машины был другой человек. При этом он признал, что слеп на один глаз, а зрение на другом – минус три. Гаев вступился за приятеля, заявив, что Кобец – боец, с которым они вместе воевали на Донбассе, а вовсе «не какой-то слепой алкоголик, каким его выставил адвокат в очках», - сказал свидетель, имея в виду представителя потерпевшей стороны Александра Добровинского (фамилию одного из самых известных адвокатов страны он припомнить не сумел).

Еще один свидетель, чьи показания призваны подтвердить невиновность Михаила Ефремова, не имеет регистрации и живет, скитаясь по гостиницам. Вечером того дня, когда случилась авария, Теван Бадасян – так зовут свидетеля, – пошел за сигаретами в магазин, расположенный в Плотниковом переулке, где торговали «контрабандой». И увидел, как «высокий мужчина в бейсболке» садился на заднее сиденье автомобиля актера. «Человек сел на заднее сиденье, ни впереди, ни за рулем не было никого вообще», - продолжил Бадасян. Как джип уезжал и кто был при этом за рулем, свидетель уже не видел. Бадасян, по его словам, сам проявил инициативу и связался с адвокатом Эльманом Пашаевым, чтобы дать показания.