Ефремов призвал адвоката потерпевших встать на колени

Артист Михаил Ефремов нахамил своим оппонентам в ходе заседания суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на цитаты артиста в телеграм-канале RT.

Отмечается, что актер жестко реагировал на заявления адвокатов потерпевшей стороны. В частности, на просьбу адвоката задавать ему вопросы сидя, он призвал его встать на колени или лечь. Также он заявил, что его съемочный день дорого стоит на просьбу продемонстрировать, как он набрасывает ремень в машине.

Кроме того, он получил замечание судьи за изменение фамилии адвоката потерпевших Добровинского на Добросвинского.

Также Ефремов высказал желание «подпортить жизнь» адвокатам потерпевшей стороны за их «хамское поведение».

