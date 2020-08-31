Ефремов призвал адвоката потерпевших встать на колени
Артист Михаил Ефремов нахамил своим оппонентам в ходе заседания суда по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на цитаты артиста в телеграм-канале RT.
Отмечается, что актер жестко реагировал на заявления адвокатов потерпевшей стороны. В частности, на просьбу адвоката задавать ему вопросы сидя, он призвал его встать на колени или лечь. Также он заявил, что его съемочный день дорого стоит на просьбу продемонстрировать, как он набрасывает ремень в машине.
Кроме того, он получил замечание судьи за изменение фамилии адвоката потерпевших Добровинского на Добросвинского.
Также Ефремов высказал желание «подпортить жизнь» адвокатам потерпевшей стороны за их «хамское поведение».
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