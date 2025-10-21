Израиль отказался от предложения США по переговорам с Ливаном
Израиль отказался от предложения по переговорам с Ливаном. Об этом заявил спикер парламента Ливана Набих Берри в беседе с изданием Asharq Al-Awsat.
«Предложение о ливано-израильском переговорном треке снято с повестки дня из-за того, что Тель-Авив отверг американскую инициативу об этом», - отметил политик.
Ливан уведомил о ситуации спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак. Инициатива Вашингтона предполагала запуск переговорного процесса с прекращением ударов Израиля по ливанской территории на два месяца. По итогам обсуждений ожидались договоренности о выводе израильских сил с оккупированных участков в Ливане, начало переговоров о демаркации границ и вопросах безопасности.
По словам Берри, единственная оставшаяся возможность решения ситуации - механизм с представителями вовлеченных стран и государств-спонсоров урегулирования в рамках ранее заключенного соглашения о прекращении огня.
В ноябре 2024 года Ливан и Израиль договорились о перемирии, предусматривавшем размещение ливанской армии вдоль южной границы и уход израильских военных с территории Ливана в течение 60 дней.
