Пропавшую на Большом Иремеле туристку нашли живой
Пропавшую в горах Южного Урала 43-летнюю туристку Полину Захарову нашли живой. Об этом рассказала ее знакомая в беседе с NEWS.ru.
По словам женщины, Захарову обнаружили на Николаевской тропе.
«Не туда пошла. Трое суток бродила, от Тюлюка до Николаевки 58 километров, это 14 часов ходу», — рассказала собеседница издания.
Захарову везут на квадроцикле в штаб.
Туристка 18 октября пропала в горах Южного Урала из-за внезапно возникшего тумана. Женщина отправилась в поход вместе с другими туристами, но решила самостоятельно подняться на вершину Большого Иремеля, сделать фото с вершины и подать заявку на звание «Уральский барс». После этого Захарова исчезла. В поисках путешественницы задействовали спасателей, волонтеров и кинологов, а также беспилотники.
