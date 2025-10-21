В Ростовской области при атаке БПЛА повреждены семь домов и 25 машин

Семь домов получили повреждения после ночной атаки БПЛА в Ростовской области. Об этом написал глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Предварительно известно, что в городах и районах... повреждены 4 многоквартирных и 3 частных дома, здание частного медицинского центра, 5 торговых павильонов, 25 легковых автомобилей», - указал губернатор.

Кроме того, в хуторе Недвиговка Мясниковского района получила повреждения трансформаторная подстанция, около трех тысяч человек остаются без электроэнергии. При этом в поселке Вороново в Целинском районе на фоне атаки была деформирована газораспределительная труба, 42 частных дома отключили от газоснабжения.

Ранее Минобороны заявило, что ночью 21 октября в Ростовской области уничтожили 34 беспилотника ВСУ, пишет «Свободная пресса».

