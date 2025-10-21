СМИ: По всей России перейдут на электронные платежки ЖКУ
Россия может массово перейти на оплату коммунальных услуг через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и «Госуслуги». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект Минстроя с поправками в Жилищный кодекс РФ.
В пояснительной записке к документу указано, что он разработан в том числе в целях реализации создания единой цифровой платформы о жилищно-коммунальном хозяйстве на базе ГИС ЖКХ.
«Предполагается, что платежки на оплату коммунальных услуг в электронной форме будут одновременно размещаться в двух системах: в ГИС ЖКХ и на портале «Госуслуги», - отмечает издание.
Для поэтапного перехода на электронные платежки планируется осуществлять его по инициативе организаций ЖКХ и при согласии потребителей.
Минстрой еще в 2022 году поддержал возможность такого перехода, однако этот вопрос пока не урегулирован законодательно. В 2025-м власти запустили в Московской области пилотный проект по переходу на цифровые квитанции с согласия гражданина, если эксперимент будет удачным, его распространят на всю Россию.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила НСН, что тарифы ЖКХ в стране продолжают расти, исправить это поможет лишь модернизация инфраструктуры.
