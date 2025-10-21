СМИ: Прилепин готовится к возвращению на фронт
Писатель, общественный деятель Захар Прилепин намерен вернуться на фронт. Об этом пишет RT.
«После ранения он прошел медкомиссию и решил подписать новый контракт с Минобороны», - отмечает издание.
Ранее Прилепин принимал участие в боевых действиях на Украине, он имел звание подполковника Росгвардии и занимал пост замкомандира полка особого назначения «Оплот» по военно-политической работе. В мае 2023 года на писателя было совершено покушение, его автомобиль подорвали на трассе в Нижегородской области, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Тогда Прилепин получил серьезные травмы, а его соратник Александр Шубин погиб.
