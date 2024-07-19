Губернатор Коми предложил запретить детям в России доступ к интернету
Глава Республики Коми Владимир Уйба обратился к российскому руководству с инициативой о запрете на использование интернета детьми. Об этом он сообщил на заседании Семейного совета, передает агентство БНК.
По мнению губернатора, для детей следует «раз и навсегда» закрыть интернет-пространство, для этого необходима политическая воля высшего руководства страны. Как отметил Уйба, сегодня дети «с головой» уходят в Сеть.
«Кто-то становится игроманами, зависимыми, пользователями всяких порно-сайтов. Кто-то начинает переписываться не пойми с кем, оказывается, что это взрослый дядя, который выдает себя за мальчика или за девочку, все потом зачастую заканчивается развращением, растлением», — указал глава республики, добавив, что в Советском Союзе было действительно «счастливое детство».
Уйба подчеркнул, что сократил бы в регионе министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, «все информационные технологии» и полностью закрыл бы интернет-пространство, оставив профессиональную и научную сеть. Губернатор привел в пример Италию, где на государственном уровне закрыли Сеть для школьников, оставив им «только дневник, ручку и перо».
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в России создан фактически «белый Интернет», который защищает все персональные данные школьников, напоминает РЕН ТВ.
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