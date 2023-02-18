Грамотное резюме поможет сократить срок поиска новой работы
По данным результата опроса пользователей онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра «Зарплаты.ру», каждый пятый россиянин заявил, что после увольнения пришлось долго искать работу, пишут «Известия».
Чтобы ускорить трудоустройство, следует начать с составления резюме, считает клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.
«На первой странице разместите все самое важное, поскольку, читая длинное досье, легко упустить самую суть», — советует Ивкова.
Профессиональные рекрутеры способны за десять секунд оценить претендента по его резюме. PR-менеджер Зарплаты.ру Татьяна Старостина подчеркнула необходимость соискателю сделать акценты на ключевых словах. Также она отметила важность грамотности и оформления документа.
«Необходимо оставить только так называемый релевантный опыт (не более трех последних лет), соответствующий вакантной позиции, сделать разбивку в хронологии описания опыта, а также обязательно проверить орфографию и пунктуацию», — рекомендует Старостина.
Чтобы сделать фото для резюме, эксперты советуют воспользоваться услугами профессиональных фотографов. Таким образом, соискатель сможет подчеркнуть акценты, характеризующие его планы на новом месте работы и статус.
Ранее каждый пятый работодатель назвал позитивные отзывы о коллегах качестве основной причины для повышения сотрудника в должности. Таков результат совместного исследования сервиса для поиска работы и персонала «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+15 318 / сут.
Умерли
396 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 439 / сут.
- Грамотное резюме поможет сократить срок поиска новой работы
- Московские транспортники начали работать в ЛНР и ДНР
- Кадыров отрицает свое влияние на кадровые перестановки в военных округах
- Пушилин рассказал об улучшении позиций российских войск в Марьинке
- Основатель ЧВК «Вагнер» собирается обсудить с Басуриным слухи о его отставке
- Собянин: Популярность портала mos.ru среди горожан выросла на 39 процентов в прошлом году
- Пригожин назвал ролик с расстрелом портретов российских военачальников якобы «музыкантами» украинским фейком
- Российские войска взяли под контроль населенный пункт Гряниковка под Харьковом
- В Минобороны РФ рассказали о комплексном поражении украинских войск в ЛНР
- Медведев обругал НАТО после высказываний Столтенберга о страхе победы России на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru