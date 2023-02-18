Грамотное резюме поможет сократить срок поиска новой работы

Чтобы ускорить трудоустройство, следует начать с составления резюме, считает клинический психолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Кристина Ивкова.

«На первой странице разместите все самое важное, поскольку, читая длинное досье, легко упустить самую суть», — советует Ивкова.

Профессиональные рекрутеры способны за десять секунд оценить претендента по его резюме. PR-менеджер Зарплаты.ру Татьяна Старостина подчеркнула необходимость соискателю сделать акценты на ключевых словах. Также она отметила важность грамотности и оформления документа.

«Необходимо оставить только так называемый релевантный опыт (не более трех последних лет), соответствующий вакантной позиции, сделать разбивку в хронологии описания опыта, а также обязательно проверить орфографию и пунктуацию», — рекомендует Старостина.

Чтобы сделать фото для резюме, эксперты советуют воспользоваться услугами профессиональных фотографов. Таким образом, соискатель сможет подчеркнуть акценты, характеризующие его планы на новом месте работы и статус.

Ранее каждый пятый работодатель назвал позитивные отзывы о коллегах качестве основной причины для повышения сотрудника в должности. Таков результат совместного исследования сервиса для поиска работы и персонала «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор».



