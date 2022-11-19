Работодатели назвали качества сотрудников для карьерного роста
Позитивные отзывы о коллегах каждый пятый работодатель назвал в качестве основной причины для повышения сотрудника в должности. Таков результат совместного исследования сервиса для поиска работы и персонала «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор».
Основными качествами для карьерного продвижения подчиненных руководители назвали высокие результаты в работе и наличие необходимых навыков для новой должности, активность и инициативность в рабочей деятельности, умение учиться, опыт работы, наличие коммуникативных навыков, стаж работы в компании.
При этом отмечается, что «самовыдвиженцев» работодатели недолюбливают и оставляют карьеристов ни с чем. Лишь 4% респондентов лояльно относятся к подобному продвижению.
По данным исследователей, в 2022 году только треть опрошенных работодателей не повышали сотрудников. До 10% подчиненных повысили в должности 38% руководителей компаний, от 10 до 20% коллектива повысили 18% работодателей. От 20 до 30% персонала поднялись по карьерной лестнице в 5% компаний. Отмечается, что чаще повышение получали сотрудники малого бизнеса, пишут «Известия».
Ранее заместитель директора центра «Моя работа» Николай Ступин рассказал НСН, что Москва создала программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, и тех, кто потерял работу. С учетом субсидий из федерального бюджета на ее реализацию выделили 3,36 миллиарда рублей. При условии трудоустройства на временное рабочее место работодатель вправе получить компенсацию из федерального бюджета.
«Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о старте второго этапа приема заявок для работодателей, которые готовы поддерживать горожан, попавших в ситуации, когда их предприятия ухудшают им условия труда. Или, как мы это называем, под риском увольнения. При условии трудоустройства на временное рабочее место работодатель вправе получить компенсацию из федерального бюджета в размере МРОТ - 15279 рублей, плюс страховые взносы в размере 30%, а также ещё дополнительно единовременно компенсацию на затраты, на материально-техническое обеспечение рабочего места в размере 5 тысяч за каждого сотрудника. Если работник устроился и три месяца отработал, то работодатель получает более 60 тысяч в расчете на одного трудоустроенного», - сообщил Ступин.
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