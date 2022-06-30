Москвичам рассказали о городской программе поддержки в поиске работы

Москва создала программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, и тех, кто потерял работу. С учетом субсидий из федерального бюджета на ее реализацию выделили 3,36 миллиарда рублей. При условии трудоустройства на временное рабочее место работодатель вправе получить компенсацию из федерального бюджета, рассказал НСН заместитель директора центра «Моя работа» Николай Ступин.

«Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о старте второго этапа приема заявок для работодателей, которые готовы поддерживать горожан, попавших в ситуации, когда их предприятия ухудшают им условия труда. Или, как мы это называем, под риском увольнения. При условии трудоустройства на временное рабочее место работодатель вправе получить компенсацию из федерального бюджета в размере МРОТ - 15279 рублей, плюс страховые взносы в размере 30%, а также ещё дополнительно единовременно компенсацию на затраты, на материально-техническое обеспечение рабочего места в размере 5 тысяч за каждого сотрудника. Если работник устроился и три месяца отработал, то работодатель получает более 60 тысяч в расчете на одного трудоустроенного», - сообщил Ступин.

Он также заявил, что относительно первого этапа программы поддержки работников, уже завершен прием заявок.

«Было создано более 15 тысяч новых рабочих мест в городе. Эти программы включают в себя организацию временных работ, ответственных работ, адаптацию в рамках трудоустройства на постоянные рабочие места, а также компенсацию затрат при условии сохранения персонала через переподготовку и переобучение того персонала, который сейчас находится в штате предприятий, готовых его сохранять. В рамках мер государственной поддержки, я готов выделить организацию временных работ. Она подойдёт компаниям, которые готовы принять временно свыше двухсот сотрудников и обеспечить их на три месяца временными работами. На сегодняшний день в периметре мониторинга на рынке города Москвы находятся почти пятьсот таких компаний», - отметил замдиректора центра «Моя работа».

Он также сообщил о создании проектного офиса, который называется «Кадровый хаб».

«Мэр Москвы Сергей Собянин его открывал пару месяцев назад, в нем сосредоточены сотрудники, которые занимаются не только мониторингом ситуации на предприятиях, но и обеспечивают доступную среду для трудоустройства тех сотрудников кто попал под риск увольнения. Там ведется работа с крупнейшими в Москве работодателями, которые создали свыше 15 тысяч рабочих мест. Это «Почта России», «Московский транспорт», весь комплекс Московского городского транспорта, сеть ресторанов «Росинтер», «Теремок», «Магнит», компания «Рот фронт», ведущий туроператор детского отдыха Мосгортур, Главархив города Москвы, Мои документы, Федеральная пассажирская компания – крупнейший перевозчик РЖД. Это наши основные работодатели», - рассказал Ступин.