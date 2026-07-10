Российские пенсионеры стали искать работу чаще

Количество людей предпенсионного или пенсионного возраста, а также зумеров, ищущих работу, за последние 4 года выросло в полтора раза. Об этом пишет «Лента.ру».

Так, за 2022-2026 года резюме людей старше 50 лет увеличилось с 342 до 584 тысяч – это больше на 70%. В свою очередь число резюме кандидатов в возрасте с 14 до 30 лет подскочило с 2,49 до 4,51 миллионов.