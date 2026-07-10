Российские пенсионеры стали искать работу чаще
Количество людей предпенсионного или пенсионного возраста, а также зумеров, ищущих работу, за последние 4 года выросло в полтора раза. Об этом пишет «Лента.ру».
Так, за 2022-2026 года резюме людей старше 50 лет увеличилось с 342 до 584 тысяч – это больше на 70%. В свою очередь число резюме кандидатов в возрасте с 14 до 30 лет подскочило с 2,49 до 4,51 миллионов.
Отмечается, что на фоне «демографического сжатия» и «высокой замещающей кадровой потребности» представители «серебряного возраста» наравне с молодежью закрывают разные аспекты кадровых потребностей.
Ранее стало известно, что российское действующее трудовое законодательство позволяет работодателям и сотрудникам переходить на различные форматы рабочей недели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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