Россиян предупредили о волнах жары в июле

Характер погоды в июле будет преимущественно волнообразным. Об этом NEWS.ru рассказал метеоролог Александр Сергеев.

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По его словам, аномальной жары в центральной части России не будет - зной будет приходить волнами, на два-три дня. При этом жаркие дни будет неизменно разбавлять холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами.

«Практически весь месяц нас ожидают такие «качели», что особенно неприятно для метеозависимых людей. Атмосферное давление и температура воздуха буду регулярно скакать», — отметил синоптик.

Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил «Радиоточке НСН», что экстремальную жару в Европе сформировал мощный антициклон, отголоски которого по касательной затронули и Калининградскую область.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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