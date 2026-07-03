Россиян предупредили о волнах жары в июле
Характер погоды в июле будет преимущественно волнообразным. Об этом NEWS.ru рассказал метеоролог Александр Сергеев.
По его словам, аномальной жары в центральной части России не будет - зной будет приходить волнами, на два-три дня. При этом жаркие дни будет неизменно разбавлять холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами.
«Практически весь месяц нас ожидают такие «качели», что особенно неприятно для метеозависимых людей. Атмосферное давление и температура воздуха буду регулярно скакать», — отметил синоптик.
Ранее ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил «Радиоточке НСН», что экстремальную жару в Европе сформировал мощный антициклон, отголоски которого по касательной затронули и Калининградскую область.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Анапе разрешение на открытие сезона получили 75 пляжей
- Российский авторынок в первом полугодии вырос на 10%
- Россиян предупредили о волнах жары в июле
- Не смог посадить Санду: Почему правительство Молдавии ушло в отставку
- Без круассанов, бабл-ти и милкшейков: Как уберечь детей от диабета
- Балицкий заявил о пяти погибших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке
- Виртуальная анестезия: Психотерапевты усомнились в эффективности VR-терапии
- Диетолог назвала неочевидный продукт, вызывающий диабет
- Песков: Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок
- В МИД РФ заявили об отправке гуманитарного груза в Венесуэлу после землетрясения