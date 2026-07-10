ВС РФ смогли сорвать атаку роботов ВСУ в Запорожской области

Военнослужащие России сорвали атаку ВСУ с применением наземных робототехнических комплексов в Запорожской области на ореховском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

В заявлении уточняется, что ярославские десантники смогли успешно остановить атаку.

ФСБ сорвала беспрецедентную серию терактов Киева против военных РФ

Разведкой были обнаружены два робота, оснащенных пулеметным вооружением, которые двигались по направлению к российским позициям и вели огонь.

Ранее ФСБ РФ сорвала попытку Киева атаковать аэродром «Ростов-Центральный» с 13 FPV-дронами с ИИ, передает RT.

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
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