Группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом

Над обложкой работал художник Натаниэль Мэри Куинн, известный составными портретами в стиле коллажа с изуродованными лицами. В такой интерпретации он представил на обложке 82-летнего солиста Мика Джаггера, 82-летнего гитариста Кита Ричардса и 79-летнего гитариста Ронни Вуда.

На данный момент 25-й студийный альбом коллектива уже доступен на основных музыкальных стриминговых платформах.

Ранее фронтмен легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер признался, что обращался к словарю рифм при написании песен. При этом он подчеркнул, что не злоупотребляет подобными подсказками, поскольку наиболее удачные рифмы рождаются в его собственной голове, передает «Радиоточка НСН».

