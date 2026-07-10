Группа The Rolling Stones выпустила 25-й студийный альбом
Британская рок-группа The Rolling Stones представила новый альбом, Foreign Tongues ("Иностранные языки"). Релиз включает 14 композиций, их общая продолжительность составила час и две минуты.
Над обложкой работал художник Натаниэль Мэри Куинн, известный составными портретами в стиле коллажа с изуродованными лицами. В такой интерпретации он представил на обложке 82-летнего солиста Мика Джаггера, 82-летнего гитариста Кита Ричардса и 79-летнего гитариста Ронни Вуда.
На данный момент 25-й студийный альбом коллектива уже доступен на основных музыкальных стриминговых платформах.
Ранее фронтмен легендарной британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер признался, что обращался к словарю рифм при написании песен. При этом он подчеркнул, что не злоупотребляет подобными подсказками, поскольку наиболее удачные рифмы рождаются в его собственной голове, передает «Радиоточка НСН».
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