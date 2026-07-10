В Малом театре поставят спектакль по пьесе Владимира Мединского о декабристах

В новом театральном сезоне репертуар Малого театра пополнит спектакль по пьесе помощника президента России и экс-министр культуры Владимира Мединского. Об этом сообщил актер московского Малого театра Владимир Дубровский.

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«Мединский написал новую пьесу про декабристов. Ее герой — Милорадович, которого застрелили на Сенатской площади», - рассказал он aif.ru.

При этом, по словам Дубровского, в тексте пьесы нет прямых оценок исторических фактов.

Ранее известный театральный режиссер Юрий Квятковский раскрыл «Культурному гиду НСН» секрет успеха спектакля «Кабала святош», а также объяснил, почему Цискаридзе выбрал сценический псевдоним Максим Николаев.

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ФОТО: ТАСС / Зураб Джавахадзе
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