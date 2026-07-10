Депутат Шолохов раскрыл, какая участь грозит замку Галкина и Пугачевой

По его словам, в замке можно было бы разместить загородный лагерь для детей.

Ранее риелторы заявили, что стоимость подмосковного замка Аллы Пугачевой и Галкина в 500 миллионов рублей абсолютно не соответствует рыночным реалиям, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

