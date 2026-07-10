Депутат Шолохов раскрыл, какая участь грозит замку Галкина и Пугачевой

Замок иноагента Максима Галкина, находящийся в подмосковной деревне Грязь, должен быть обращен в доход государства, заявил заместитель председателя комитета по культуре Государственной думы России Александр Шолохов. Его слова приводит NEWS.ru.

Такие решительные меры продиктованы действиями самого Галкина, который позволяет себе публичные выпады в адрес России, уточнил он.

СМИ: Пугачева и Галкин тратят огромные суммы на замок в Грязи

По его словам, в замке можно было бы разместить загородный лагерь для детей.

Ранее риелторы заявили, что стоимость подмосковного замка Аллы Пугачевой и Галкина в 500 миллионов рублей абсолютно не соответствует рыночным реалиям, Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Максима Галкина (признан в России иноагентом)
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