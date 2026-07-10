Военэксперт Кнутов заявил, что Турция может передать С-400 ОАЭ или Катару

Турция может передать российские зенитные ракетные системы С-400 Катару или ОАЭ, но только при согласовании с Москвой, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее СМИ сообщали, что Турция и США обсуждают вариант передачи российских ЗРС С-400 ракет, поставленных Анкаре, в одну из стран Персидского залива. Позже в Турции опровергли эту информацию. Кнутов допустил, что принятие такого решения возможно только с разрешения российской стороны. Он также отметил, что информацию нельзя назвать неожиданной.

«Еще где-то два года назад Турция заговорила о том, что она будет либо возвращать России комплекс, либо находить какое-то другое решение для того, чтобы вернуться в программу производства (истребителей США) F-35, потому что, согласно этой программе, Турция даже имеет право производить определенные детали для этого американского самолета», — напомнил он «Газете.Ru».

Как добавил эксперт, вероятно, Анкаре «не пригодился» российский комплекс С-400, а желание вернуться в программу по американским истребителям еще сильнее подтолкнуло Турцию к принятию новых решений.

Турция и Россия заключили контракт на поставку полкового комплекта С-400 в 2017 году. Анкара получила данную технику в 2019 году.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Вашингтон планирует отменить односторонние санкции, которые были введены в отношении Турции, напоминает «Радиоточка НСН».

