Голикова: Здоровый образ жизни продлит жизнь на 15 лет

Здоровый образ жизни и правильное питание могут продлить жить на 15 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводят РИА Новости.

Также в качестве решающего фактора она назвала борьбу с когнитивными расстройствами. Так она ответила на вопрос журналиста о том, какие привычки могут увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет.