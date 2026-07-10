Голикова: Здоровый образ жизни продлит жизнь на 15 лет
Здоровый образ жизни и правильное питание могут продлить жить на 15 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводят РИА Новости.
Также в качестве решающего фактора она назвала борьбу с когнитивными расстройствами. Так она ответила на вопрос журналиста о том, какие привычки могут увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет.
По ее словам, люди часто говорят, что им не хватает времени на спорт или культурные мероприятия, однако все это – неотъемлемые элементы здорового образ жизни.
Ранее президент России Владимир Путин назвал семейные путешествия основой единства и здорового образа жизни, передает RT.
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