Голикова: Здоровый образ жизни продлит жизнь на 15 лет

Здоровый образ жизни и правильное питание могут продлить жить на 15 лет, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова приводят РИА Новости.

Также в качестве решающего фактора она назвала борьбу с когнитивными расстройствами. Так она ответила на вопрос журналиста о том, какие привычки могут увеличить продолжительность жизни на 10–15 лет.

Эксперт назвал оптимальную продолжительность ежедневной активности

По ее словам, люди часто говорят, что им не хватает времени на спорт или культурные мероприятия, однако все это – неотъемлемые элементы здорового образ жизни.

Ранее президент России Владимир Путин назвал семейные путешествия основой единства и здорового образа жизни, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЗдоровое Питание

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