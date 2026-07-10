В РФ отключили доступ к заблокированным ресурсам с иностранных сим-карт

Владельцы симок иностранных операторов больше не могут заходить на сервисы, которые заблокированы в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько пользователей.

При этом опрошенные россияне заявляют, что доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу на территории России, сохраняется. К ним относится Netflix и ряд зарубежных нейросетей.

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В остальном – роуминговое подключение, при котором выход в интернет фактически осуществляется через инфраструктуру зарубежных телеком-операторов, больше не дает обходить действующие блокировки.

Ранее стало известно, что пересылка инструкций по настройке VPN и прокси может стать причиной привлечения к ответственности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC
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