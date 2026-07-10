В РФ отключили доступ к заблокированным ресурсам с иностранных сим-карт

Владельцы симок иностранных операторов больше не могут заходить на сервисы, которые заблокированы в России. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на несколько пользователей.

При этом опрошенные россияне заявляют, что доступ к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу на территории России, сохраняется. К ним относится Netflix и ряд зарубежных нейросетей.