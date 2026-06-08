Климатолог пообещал москвичам погоду как в Сочи через 15 лет

Если глобальное потепление будет развиваться линейно, то в столице станет сильно теплее, заявил НСН Алексей Карнаухов.

При нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же как сейчас в Сочи или Ростове, однако, при других условиях, европейской части России грозит резкое похолодание, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

Главная геофизическая обсерватория РФ выявила, что в течение XXI века зимние температуры в Москве могут повыситься на 7-10 градусов. Отмечается, что зима станет более сырой, с преобладанием дождей над снегопадами. Летние температуры, по оценкам специалистов, вырастут на 4-5 градусов, а температура выше 30 градусов будет фиксироваться значительно чаще. Об этом на полях ПМЭФ сообщил генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Его слова приводит «Лента.ру». Карнаухов оценил такие прогнозы.

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«Такой вариант вполне реален уже через 15 лет, так как в России глобальное потепление идет ускоренными темпами. Зимние температуры растут быстрее, чем летние, потому что у нас уменьшается количество снежного потока, а из-за этого снижается способность поверхности нашей планеты отражать солнечный свет. А повлияет это таким образом, что климат в Москве станет похож на более южные регионы, Сочи или Ростов. Но так произойдет, только если глобальное потепление будет развиваться линейно. А есть вероятность, что у нас нарушится работа течений, например, того же Гольфстрима, который обогревает Европу и европейскую часть РФ. Тогда у нас не на пять градусов теплее станет, а на 20 холоднее. Климат становится менее предсказуемым, поэтому единственное, что можно точно предсказать — это рост числа экстремальных погодных явлений», — указал он.

Ранее климатолог Александр Чернокульский объяснил НСН, как изменится погода в России в ближайшем будущем.

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ФОТО: РИА Новости
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