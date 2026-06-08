При нынешних темпах изменения климата погода в Москве может стать такой же как сейчас в Сочи или Ростове, однако, при других условиях, европейской части России грозит резкое похолодание, рассказал НСН ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов.

Главная геофизическая обсерватория РФ выявила, что в течение XXI века зимние температуры в Москве могут повыситься на 7-10 градусов. Отмечается, что зима станет более сырой, с преобладанием дождей над снегопадами. Летние температуры, по оценкам специалистов, вырастут на 4-5 градусов, а температура выше 30 градусов будет фиксироваться значительно чаще. Об этом на полях ПМЭФ сообщил генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Его слова приводит «Лента.ру». Карнаухов оценил такие прогнозы.