Готовятся к открытию? В авиаотрасли объяснили внезапный найм персонала в закрытые аэропорты

Закрытым аэропортам все равно нужен персонал, чтобы инфраструктура воздушной гавани нормально функционировала и могла приступить к отправке и приему коммерческих судов в кратчайшие сроки после появления соответствующего разрешения, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Аэропорты юга России начали искать сотрудников, сообщили ранее профильные Telegram-каналы. Так, например, ростовский аэропорт «Платов» открыл 25 вакансий, аэропорт Симферополя ищет 25 специалистов, включая инспектора по досмотру, кинолога, грузчика и водителя спецтехники. В аэропорту Воронежа актуальны 18 вакансий, Геленджика - 11. Компания «Аэродинамика», управляющая аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, открыла 119 вакансий, из которых 46 - в аэропорту Краснодара и 15 - в аэропорту Анапы. Пантелеев отметил, что при возобновлении полетов в ныне закрытые аэропорты штат сотрудников авиагаваней надо будет расширять.