Готовятся к открытию? В авиаотрасли объяснили внезапный найм персонала в закрытые аэропорты
Задача операторов аэропортов - быть готовыми оперативно приступить к возобновлению полетов, заявил НСН Олег Пантелеев.
Закрытым аэропортам все равно нужен персонал, чтобы инфраструктура воздушной гавани нормально функционировала и могла приступить к отправке и приему коммерческих судов в кратчайшие сроки после появления соответствующего разрешения, заявил в эфире НСН исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.
Аэропорты юга России начали искать сотрудников, сообщили ранее профильные Telegram-каналы. Так, например, ростовский аэропорт «Платов» открыл 25 вакансий, аэропорт Симферополя ищет 25 специалистов, включая инспектора по досмотру, кинолога, грузчика и водителя спецтехники. В аэропорту Воронежа актуальны 18 вакансий, Геленджика - 11. Компания «Аэродинамика», управляющая аэропортами Краснодара, Сочи и Анапы, открыла 119 вакансий, из которых 46 - в аэропорту Краснодара и 15 - в аэропорту Анапы. Пантелеев отметил, что при возобновлении полетов в ныне закрытые аэропорты штат сотрудников авиагаваней надо будет расширять.
«Решение о возобновлении полетов, об открытии соответствующих секторах воздушного пространства принимают силовые структуры. Задача операторов аэропортов – подготовиться к тому, чтобы после принятия такого решения в кратчайшие сроки можно было приступить к обслуживанию коммерческих рейсов. Напомню, что и сейчас операторы закрытых аэропортов поддерживают инфраструктуру в нормативном состоянии, то есть при необходимости принять или отправить воздушное судно можно без найма дополнительного персонала. Благодаря мерам поддержки, которые реализуются государством в отношении временно закрытых аэропортов с 2022 года, костяк персонала сохранен. Однако если речь идет о возобновлении перевозок (причем мы понимаем, что такие перевозки будут востребованы), нужно будет доводить численность персонала до требуемого уровня, чтобы обеспечить высокопропускную способность», - отметил Пантелеев.
В свою очередь авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров заявил, что аэропорты юга России откроются только тогда, когда будут сняты все угрозы гражданским воздушным судам в этих воздушных пространствах.
«Пока что не приходится говорить о том, что аэропорты, которые находятся в непосредственной близости к зоне СВО, будут открыты, потому что зона угроз для воздушного транспорта не то, что ограничилась этими аэропортами, она значительно расширилась, дойдя почти до Волги, всего Приволжского региона и чуть ли не до Урала. Новости о наборе персонала могут быть связаны с сезонными вещами, ведь несмотря на то, что аэропорты закрыты, они все равно функционируют. Вся инфраструктура аэропортов требует постоянного содержания, для чего, в свою очередь, нужен персонал. Возвращение этих аэропортов в списки действующих произойдет только тогда, когда будут сняты все угрозы гражданским воздушным судам в этих воздушных пространствах. Пока не будет либо приостановки боевых действий, либо мирного соглашения, либо любого другого формата, который снимет угрозы для этих территорий, эти аэропорты не получится вернуть к функционированию», - сказал собеседник НСН.
В конце 2024 года стало известно, что Правительство дополнительно направит более 10,5 миллиарда рублей закрытым аэропортам в центре и на юге России на частичную компенсацию расходов в связи с продлением ограничения полетов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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