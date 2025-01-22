Аэропорт Сочи будет бесплатно обслуживать ветеранов в год 80-летия Победы
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне аэропорт Сочи в этом году предложил бесплатное обслуживание ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани города.
Отмечается, что весь 2025 год аэропорт будет предоставлять бесплатные услуги в зале повышенного комфорта внутренних воздушных линий и бизнес-зале международного сектора для ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, тружеников тыла и их сопровождающих.
Помимо отдыха в комфортных условиях перед рейсом, гостям будут доступны напитки и горячее питание, приоритетная регистрация и обслуживание на стойках регистрации бизнес-класса, а также приоритетное прохождение процедуры предполетного досмотра Fast Track через специально выделенную линию.
Подчеркивается, что для предоставления бесплатной услуги с ветераном может находиться один сопровождающий.
Ранее Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны. Размер выплаты составит 80 тысяч рублей, сумму получат также вдовы фронтовиков и малолетние узники концлагерей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru