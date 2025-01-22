Аэропорт Сочи будет бесплатно обслуживать ветеранов в год 80-летия Победы

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне аэропорт Сочи в этом году предложил бесплатное обслуживание ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани города.

Отмечается, что весь 2025 год аэропорт будет предоставлять бесплатные услуги в зале повышенного комфорта внутренних воздушных линий и бизнес-зале международного сектора для ветеранов и инвалидов ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, тружеников тыла и их сопровождающих.