Авиакомпании России обяжут объяснять политику ценообразования
В России могут ввести потолок цен на авиабилеты, сообщают «Известия».
Отечественных перевозчиков к сентябрю 2025 года обяжут иметь документ, объясняющий политику ценообразования. В противном случае это будет считаться серьезным нарушением, что повлечет санкции.
В настоящее время Федеральная антимонопольная служба изучает тарифы 15 отечественных авиакомпаний. Эксперты говорят, что потолок тарифов может как поспособствовать увеличению доступности авиаперелетов, так и привести к проблемам внутри авиаотрасли.
Ранее стало известно, что цены на авиабилеты в РФ выросли на 900 рублей в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru