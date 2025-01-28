Авиакомпании России обяжут объяснять политику ценообразования

Отечественных перевозчиков к сентябрю 2025 года обяжут иметь документ, объясняющий политику ценообразования. В противном случае это будет считаться серьезным нарушением, что повлечет санкции.

В настоящее время Федеральная антимонопольная служба изучает тарифы 15 отечественных авиакомпаний. Эксперты говорят, что потолок тарифов может как поспособствовать увеличению доступности авиаперелетов, так и привести к проблемам внутри авиаотрасли.

Ранее стало известно, что цены на авиабилеты в РФ выросли на 900 рублей в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

