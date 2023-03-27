Государственный архив впервые показал снимки с места гибели Гагарина

Российский государственный архив научно-технической документации впервые показал фотографии с места авиакатастрофы, в которой 45 лет назад погиб первый космонавт Юрий Гагарин.

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На снимках, которые опубликованы на сайте архива, видны обломки фюзеляжа самолёта МиГ-15УТИ, на котором он выполнял учебный полёт вместе с инструктором Владимиром Серёгиным.

Также архив разместил фотографии стендов с газетами, которые сообщали о смерти лётчиков.

Авиакатастрофа, в результате которой погибли Гагарин и Серегин, произошла 27 марта 1968 года близ деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США переписывают историю, пытаясь убрать из неё имя Юрия Гагарина, сообщает НСН.

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