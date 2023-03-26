В Госдуме сомневаются в необходимости открытого доступа к архивам родословных россиян

Уточняется, что речь идет о разрешении такого доступа на платной или бесплатной основе. Это связано с попытками генеалогических обществ пытаются извлечь свою выгоду, пишет издание со ссылкой на источники в кабмине.

По мнению специалистов доступ к данных, относящимся к тайне церковной исповеди, может отрицательно сказаться на репутации родов, а также вызвать всплеск интереса к наследованию недвижимости и земельных участков.

В связи с этим в нижней палате парламента опасаются возникновения «серого рынка» сканов исторических документов.

«И зарабатывают на них, получается, отнюдь не архивы, а скупщики-перекупщики. Еще одна причина того, что исследователи обеспокоены новым законом («Об архивном деле». — прим. НСН), — опыт получения других платных услуг архивов. Вот и выходит, что архивы предоставляют монопольную услугу — хранят документы, сохранившиеся в одном экземпляре. При этом у пользователя нет возможности пойти к альтернативному поставщику услуги. », – высказали опасения в Госдуме.

Парламентарии также подчеркивают, что архивы пользуются сложившейся ситуацией, чтобы устанавливать цены на свое усмотрение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о начале подготовки к вводу в эксплуатацию нового комплекса Главархива в в поселении Вороновское в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Об этом сообщила пресс-служба градоначальника и правительства столицы.





