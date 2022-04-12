Володин обвинил США в попытке «отменить» Гагарина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США переписывают историю, пытаясь убрать из нее имя Юрия Гагарина.

«Сегодня США пытаются "отменить" Юрия Гагарина. Его имя удалили из названия ежегодного мероприятия, посвящённого покорению космоса. Ничего нового в этом нет. Так они переписывают историю. Нам необходимо сделать всё для сохранения исторической памяти», - написал Володин в Telegram.

По данным РИА Новости, «Ночь Юрия», которую традиционно проводят в США в апреле, переименовали в «Празднование космоса».

12 апреля в России отмечается День космонавтики. В этот день в 1961 году Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос.

