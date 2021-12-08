Госсовет Крыма поддержал введение QR-кодов в общественных местах

На заочном голосовании депутаты Госсовета Крыма поддержали внесение изменений в федеральный закон, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября.

Песков оценил разные мнения регионов по законопроектам о QR-кодах

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские врачи запуганы и боятся открыто высказывать мнение по обязательной вакцинации от COVID-19, не понимая, почему до сих пор нет окончательных результатов исследований вакцины «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости
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