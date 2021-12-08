Госсовет Крыма поддержал введение QR-кодов в общественных местах
На заочном голосовании депутаты Госсовета Крыма поддержали внесение изменений в федеральный закон, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.
Проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что российские врачи запуганы и боятся открыто высказывать мнение по обязательной вакцинации от COVID-19, не понимая, почему до сих пор нет окончательных результатов исследований вакцины «Спутник V».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 752 / сут.
Умерли
285 тыс.+1 179 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+36 976 / сут.
- Навальный подал пятый иск к руководству ИК-2 в Покрове
- Потерпел крушение вертолёт с начальником штаба обороны ВС Индии на борту
- Собянин рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в московском МФЦ
- В России разрешили штрафовать за отсутствие маски по фото
- Минимум с 13 октября: в России выявили 30 752 случая COVID-19 за сутки
- В небе над Сочи заметили «метеорит». Видео
- Стало известно, чем опасны «пассивные» банковские карты
- В Европарламенте призвали к «тотальному бойкоту» зимней Олимпиады в Пекине
- В Берлине началась процедура избрания нового канцлера ФРГ
- «Союз» с японскими космическими туристами стартовал с Байконура
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru