Госсовет Крыма поддержал введение QR-кодов в общественных местах

На заочном голосовании депутаты Госсовета Крыма поддержали внесение изменений в федеральный закон, которые предполагают введение QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса правительство РФ внесло в Госдуму 12 ноября.