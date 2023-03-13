Господдержки РФ лишится 44 сельхозпроизводителя за пал на полях
Министерство сельского хозяйства объявило о решении в текущем году лишить государственной поддержки 44 сельскохозяйственных производителей за незаконный пал остатков растительности на полях в минувшем году. Об этом объявил глава ведомственного департамента растениеводства Роман Некрасов.
Он выступил в Совете Федерации с докладом о подготовке субъектов к пожароопасному сезону. По данным представителя Минсельхоза, в 12 регионах были доказаны случаи умышленного поджога сухой растительности сельхозпроизводителями.
Некрасов напомнил, что с 1 марта вступило в действие новое положение Земельного кодекса, согласно которому собственники, пользователи и арендаторы земель обязываются подключаться к тушению возгораний на своих участках.
Как отмечает НСН, с 1 марта дачников также обязали сжигать листву. Причём делать это надо в бочке, которую устанавливать на дистанции не менее 7,5 метра от построек, в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственных деревьев.
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