Господдержки РФ лишится 44 сельхозпроизводителя за пал на полях

Министерство сельского хозяйства объявило о решении в текущем году лишить государственной поддержки 44 сельскохозяйственных производителей за незаконный пал остатков растительности на полях в минувшем году. Об этом объявил глава ведомственного департамента растениеводства Роман Некрасов.

Он выступил в Совете Федерации с докладом о подготовке субъектов к пожароопасному сезону. По данным представителя Минсельхоза, в 12 регионах были доказаны случаи умышленного поджога сухой растительности сельхозпроизводителями.