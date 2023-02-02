Россиян обяжут сжигать на дачах листву
Россияне с 1 марта должны будут устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, председателя союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.
По его словам, таковы новые упрощенные правила жарки шашлыка. В настоящее время устанавливать мангалы можно на расстоянии 50 метров от построек, однако на участках в шесть соток соблюсти эту норму сложно. Как отметил парламентарий, в МЧС решили смягчить эти правила.
Теперь бочку для разведения открытого огня и сжигания листвы с травой разрешат ставить на расстоянии не менее 7,5 метра до построек. При этом она должна находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.
За несоблюдение правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия противопожарного режима.
Ранее стало известно, что дачникам грозят штрафы за неубранный снег.
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