Россиян обяжут сжигать на дачах листву

Россияне с 1 марта должны будут устанавливать мангалы и сжигать на дачах листву, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы, председателя союза дачников Подмосковья Никиту Чаплина.

Эксперт предупредил дачников о штрафах до полумиллиона рублей за пал травы

По его словам, таковы новые упрощенные правила жарки шашлыка. В настоящее время устанавливать мангалы можно на расстоянии 50 метров от построек, однако на участках в шесть соток соблюсти эту норму сложно. Как отметил парламентарий, в МЧС решили смягчить эти правила.

Теперь бочку для разведения открытого огня и сжигания листвы с травой разрешат ставить на расстоянии не менее 7,5 метра до построек. При этом она должна находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.

За несоблюдение правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия противопожарного режима.

Ранее стало известно, что дачникам грозят штрафы за неубранный снег.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:Дача
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