Россиян обяжут сжигать на дачах листву

По его словам, таковы новые упрощенные правила жарки шашлыка. В настоящее время устанавливать мангалы можно на расстоянии 50 метров от построек, однако на участках в шесть соток соблюсти эту норму сложно. Как отметил парламентарий, в МЧС решили смягчить эти правила.

Теперь бочку для разведения открытого огня и сжигания листвы с травой разрешат ставить на расстоянии не менее 7,5 метра до построек. При этом она должна находиться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса.

За несоблюдение правил грозит предупреждение или штраф до 20 тысяч рублей, если правонарушение было совершено в период действия противопожарного режима.

Ранее стало известно, что дачникам грозят штрафы за неубранный снег.

