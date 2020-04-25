Госпитализированный депутат Леонид Калашников рассказал о здоровье во время осмотра врачами

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников рассказал НСН о самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников находится в больнице с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками сообщил ТАСС.

По словам Калашникова, он заразился COVID-19 от своего водителя, который 12 апреля возил его на тестирование.

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Председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ Леонид Калашников прокомментировал НСН свое состояние после госпитализации.

«У меня нормальное самочувствие. Как раз сейчас меня осматривают врачи. Попозже скажут, что выяснилось», - рассказал парламентарий.

Ранее врач–инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с НСН согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Павловой о продлении самоизоляции в России еще на две недели.

«Продление режима самоизоляции необходимо. Безусловно, безусловно. Жалко будет, если мы потеряем достигнутые результаты. Речь идет, в первую очередь, о жителях столицы. У нас (в Москве – прим. НСН) заболеваемость коронавирусом в общем проценте заболеваемости идет на уменьшение, а на периферии начинается подъем. То есть, сейчас есть диссонанс между темпами заболеваемости в Москве и в других областях России. Но мы все в одной лодке. Тут уж никуда не денешься», - отметил эксперт.

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ФОТО: gb.ru
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