Треть депутатов Госдумы отсутствует на заседании после повторных тестов

На пленарном заседании в Госдуме во вторник, 14 апреля, отсутствуют 126 депутатов — то есть 28% от общего числа, сообщает Znak.com со ссылкой на главу думского комитета по контролю и регламенту Ольгу Савостьянову. Она уточнила, что кто-то отсутствует «по уважительной причине», кто-то на самоизоляции, а кто-то на больничном из-за «сопутствующих заболеваний».

Многие депутаты перед этим работали в регионах. Перед пленарными заседаниями 14 и 17 апреля они должны были повторно сдать тест на коронавирус — до этого они массово тестировались 30 марта, говорится в материале. Тех, кто тогда не прошёл тест, на заседание не пустили.

Официальной информации о том, что среди депутатов Госдумы есть заболевшие коронавирусом нового типа, не поступало.

