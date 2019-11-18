Как в России алкоголь запрещают

«К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни. Это вообще никакого отношения к потреблению не имеет. Народ не настолько туп, чтобы не запастись необходимым ему объемом алкогольной продукции. Аналогично абсолютно бессмысленные запреты продаж в дни выпускных, в школах, последних звонков и так далее. Не надо считать других идиотами!», — считает Дробиз.

В 2017 году депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил обязать заведения общепита города после 22-х часов отпускать спиртное исключительно в розлив. Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил в беседе с НСН, что запрет на продажу в ресторанах по ночам алкоголя в бутылках может привести к закрытию заведений.

«Депутаты и чиновники у нас создают условия, чтобы создать бизнесу проблемы. Любое ограничение ни к чему хорошему не приводит. В Питере масса хороших, дорогих ресторанов работают в ночное время. Это известные рестораны, в которых вино приносят именно в бутылке, потому что по бокалам такие дорогие напитки не разливаются», — сказал он.

Ранее Минздрав предлагал законопроект о запрете продавать молодежи до 21 года алкоголь крепостью выше 16,5%, но этим летом его отказались поддержать в Минэкономразвития и Минфине. Почему не прошла эта инициатива, НСН пояснил психиатр-нарколог Александр Ковтун.

«Это вопрос дискуссионный. В тех странах, где такие ограничения есть, не видно особого снижения спроса. А нарушений больше, но наказать у государства, как правило, ресурсов нет. При этом значительно снижается доходная статья бюджета, как у государства, так и у бизнеса. В России это исконное предпринимательство продавать спиртные напитки. Так что логично, что это предложение было отклонено. Профилактическую работу нужно направлять на снижение спроса, а не предложения. Но это гораздо сложнее, чем вводить запретительные меры», — отметил он.

Член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике Юлия Шевцова рассказала НСН о положительных последствиях, связанных с ограничением продаж алкоголя.

«В течение последних лет в стране действует ограничение продаж по возрасту, времени и удаленности. И только-только наметилась тенденция к уменьшению алкогольных психозов, к снижению смертности, связанной с алкоголем, как мы стали замечать, что как плесень начало прорастать распространение алкогольных напитков в ярких нарядных подсвеченных витринах, в красивых упаковках в торговой сети и в общепите. Размещение алкогольных напитков в магазинах вместе с обычными продуктами размывает границы опасности. Это приводит к более частым спонтанным, необдуманным покупкам. Еще одна группа риска - это молодежь, которая не знает обо всех опасностях алкоголя», — сказала она.

Вместе с тем в настоящее время ряд депутатов Госдумы от «Единой России» предлагают снять ограничения на рекламу вина из российского винограда. Соответствующие предложения к законопроекту о виноградарстве и виноделии, как пишут «Ведомости», авторы инициативы направили председателю комитета Госдумы по экономической политике.



