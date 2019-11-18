Как в России алкоголь запрещают
Эксперты рассказали НСН о способах ограничения продажи спиртных напитков и к чему это приводит.
«Общероссийский народный фронт» (ОНФ) предложил сократить на час время продажи спиртных напитков. Там считают, что магазинам необходимо запретить торговать спиртными напитками не с 23:00 как сейчас, а с 22:00. Соответствующая инициатива направлена в Минздрав, правительство, Минтруд, другие профильные ведомства, пишут «Известия». В ОНФ полагают, что такой запрет должен быть на федеральном уровне, при этом регионы необходимо наделить правом устанавливать и более жесткие ограничения. Например, вводить полный запрет на продажу алкоголя в отдельные дни. Это может касаться времени проведения спортивных мероприятий. В ОНФ полагают, что предложенная норма поможет сократить число преступлений и ДТП, которые совершаются гражданами в состоянии алкогольного опьянения.
Ужесточить правила продажа спиртных напитков в России предлагается не в первый раз. В сентябре депутаты от «Единой России» предложили запретить реализацию алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания площадью меньше 20 квадратных метров, которые находятся в жилых домах. При этом глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в эфире НСН высказал мнение, что после принятия законопроекта люди меньше пить не станут.
«К потреблению это вообще никакого отношения не имеет. Ни количество торговых точек, баров, кафе или магазинов, ни время работы этих точек, ни ограничение продаж в выходные дни. Это вообще никакого отношения к потреблению не имеет. Народ не настолько туп, чтобы не запастись необходимым ему объемом алкогольной продукции. Аналогично абсолютно бессмысленные запреты продаж в дни выпускных, в школах, последних звонков и так далее. Не надо считать других идиотами!», — считает Дробиз.
В 2017 году депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок предложил обязать заведения общепита города после 22-х часов отпускать спиртное исключительно в розлив. Однако вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников заявил в беседе с НСН, что запрет на продажу в ресторанах по ночам алкоголя в бутылках может привести к закрытию заведений.
«Депутаты и чиновники у нас создают условия, чтобы создать бизнесу проблемы. Любое ограничение ни к чему хорошему не приводит. В Питере масса хороших, дорогих ресторанов работают в ночное время. Это известные рестораны, в которых вино приносят именно в бутылке, потому что по бокалам такие дорогие напитки не разливаются», — сказал он.
Ранее Минздрав предлагал законопроект о запрете продавать молодежи до 21 года алкоголь крепостью выше 16,5%, но этим летом его отказались поддержать в Минэкономразвития и Минфине. Почему не прошла эта инициатива, НСН пояснил психиатр-нарколог Александр Ковтун.
«Это вопрос дискуссионный. В тех странах, где такие ограничения есть, не видно особого снижения спроса. А нарушений больше, но наказать у государства, как правило, ресурсов нет. При этом значительно снижается доходная статья бюджета, как у государства, так и у бизнеса. В России это исконное предпринимательство продавать спиртные напитки. Так что логично, что это предложение было отклонено. Профилактическую работу нужно направлять на снижение спроса, а не предложения. Но это гораздо сложнее, чем вводить запретительные меры», — отметил он.
Член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике Юлия Шевцова рассказала НСН о положительных последствиях, связанных с ограничением продаж алкоголя.
«В течение последних лет в стране действует ограничение продаж по возрасту, времени и удаленности. И только-только наметилась тенденция к уменьшению алкогольных психозов, к снижению смертности, связанной с алкоголем, как мы стали замечать, что как плесень начало прорастать распространение алкогольных напитков в ярких нарядных подсвеченных витринах, в красивых упаковках в торговой сети и в общепите. Размещение алкогольных напитков в магазинах вместе с обычными продуктами размывает границы опасности. Это приводит к более частым спонтанным, необдуманным покупкам. Еще одна группа риска - это молодежь, которая не знает обо всех опасностях алкоголя», — сказала она.
Вместе с тем в настоящее время ряд депутатов Госдумы от «Единой России» предлагают снять ограничения на рекламу вина из российского винограда. Соответствующие предложения к законопроекту о виноградарстве и виноделии, как пишут «Ведомости», авторы инициативы направили председателю комитета Госдумы по экономической политике.
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