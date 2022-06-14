Госдума ужесточила ответственность за повторные побои

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон об усилении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью за преступления, связанные с насилием.

Согласно документу, за побои, совершающиеся в третий раз и более, преступнику могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.