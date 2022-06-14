Госдума ужесточила ответственность за повторные побои

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон об усилении ответственности за нанесение побоев для граждан с судимостью за преступления, связанные с насилием.

Согласно документу, за побои, совершающиеся в третий раз и более, преступнику могут назначить обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до одного года, ограничение свободы на срок до одного года или арест на срок до шести месяцев.

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Побоями считаются повреждения, не причинившие вред здоровью человека, например, ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей.

Сейчас за нанесение побоев впервые виновный наказывается по статье 6.1.1 КоАП, предусматривающая штраф в размере до 30 тысяч рублей или административный арест на 10–15 суток.

За повторные побои наступает уголовная ответственность: штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 240 часов, исправительные работы на срок до шести месяцев или арест на срок до трех месяцев. Если же побои наносятся, например, третий раз, нарушителя снова привлекают к административной ответственности.

В декабре прошлого года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что действующие российские законы позволяют бороться с домашним насилием.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ЗаконопроектДомашнее НасилиеГосдума
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